Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt

Armin Laschet zur Kanzlerwahl: "Respekt unter Demokraten"

Nach der Wahl: Armin Laschet gratuliert Olaf Scholz.

Schon während der Kanzlerwahl meldete sich der CDU-Vorsitzende Armin Laschet bei Twitter zu Wort. Er hatte die Bundestagswahl gegen Scholz verloren. "Auch wenn wir für ein anderes Ergebnis gekämpft haben, können wir glücklich sein, dass in unserem Land der Respekt unter Demokraten so stark ist", so Laschet.

Scholz' Sozialdemokraten hatten die Bundestagswahl vom 26. September mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen. SPD, Grüne und FDP handelten in den folgenden Wochen eine Ampel-Koalition aus - benannt nach den Parteifarben Rot, Gelb, Grün. Der Koalitionsvertrag wurde am 24. November vorgestellt und nach der Zustimmung der drei Parteien am Dienstag unterzeichnet.

Nach der Wahl und der Ernennung des Kanzlers durch den Bundespräsidenten stehen am Mittwoch auch die Ernennung und Vereidigung des Kabinetts sowie die Amtsübergabe Merkels an Scholz bevor. Dessen Regierung werden je acht Minister und Ministerinnen angehören. Die SPD besetzt sieben Ministerposten, die Grünen fünf und die FDP vier.