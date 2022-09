Münchener Oktoberfest startet: Millionen Menschen erwartet

Oktoberfest in NRW unter anderem bei Mülheim, in Solingen und Kleve

Das Oktoberfest kommt auch nach NRW. Zwar sind etwa die Feste in Neuss im Rennbahnpark und in Köln am Südstadion abgesagt worden, was unter anderem damit begründet wurde, dass wegen Corona noch immer die Planungssicherheit fehle; an vielen anderen Orten gibt es aber Partys.

Gefeiert wird etwa bei Mülheim auf dem Flugplatz Essen/Mülheim und in Solingen in der Klingenhalle. In Kleve, wo an drei Wochenenden insgesamt 12.000 Menschen erwartet werden, ist das Oktoberfest am Freitag schon mit dem Anstich eröffnet worden.