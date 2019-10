Der Goldene Oktober zeigt am Samstag noch einmal, was er kann: Bunte Blätter, Blauer Himmel mit ein paar Tupfen Weiß, dazu eine herrlich laue Luft mit fast sommerlichen Temperaturen. 22 Grad am Nachmittag: Das waren die Spitzenwerte, gemessen in Düren und Marl, Duisburg und Krefeld.

"Yaroslav" macht dem Goldenen Herbst ein Ende

Aber schon in der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen rapide. Ursache ist das Tief "Yaroslav", das mit ordentlich Regen über das Land zieht. Nachts können das 12 bis 14 Liter pro Quadratmeter sein, am Morgen könnten am Kemnader See sogar gut 17 Liter runterkommen, schätzt WDR-Wetterexperte Götz Henkel.

Herbstliche Temperaturen

Die Front zieht bis Sonntagmittag zwar nach Südosten ab, es bleibt zu Wochenbeginn auch trocken. Die Temperaturen pendeln sich aber bei 10 Grad ein - " das, was man zu dieser Jahreszeit eben erwarten würde ", wie Wetterexperte Götz Henkel sagt.

Kommt jetzt ein Goldener November?

Das heißt aber nicht, dass man die Übergangsmäntel endgültig weghängen könnte. Es wird zwar " keine großen Temperatur-Ausreißer mehr geben ", so Henkel. Aber er schließt nicht aus, dass es nächstes Wochenende doch wieder 16 oder 17 Grad warm wird - und es einen Goldenen November gibt.