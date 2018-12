Insgesamt waren zum Stichtag 28. September deutschlandweit mehr als 180.000 Haftbefehle nicht zu vollstrecken, davon etwa 33.000 in NRW . In rund 5.000 Fällen entzogen sich die Gesuchten der U-Haft , in gut 28.000 einer Strafvollstreckung. Reul will diesem Problem "mit mehr Personal und moderner Informationstechnologie" begegnen.

Reul hält die nicht vollstreckbaren Haftbefehle, bei denen es häufig auch um nicht bezahlte Rechnungen ginge, nicht für das größte Problem der Sicherheitslage in NRW : "Mir machen mehr Sorgen die möglicherweise geplanten Anschläge von Leuten, die wir noch gar nicht kennen."