Verlängerung! Diese Freibäder haben noch offen

Zur Diskussion über die Verlängerung der Freibadsaison

Schon am Montag (17.09.2018) nähern sich die Temperaturen in NRW der 30-Grad-Marke. Und am Dienstag soll diese sogar an Rhein und Ruhr überschritten werden: Der Hochsommer kommt noch einmal vorbei, und er bleibt mindestens bis Donnerstag.