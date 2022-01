Österreich führt allgemeine Corona-Impfpflicht ein

Österreich Vorreiter innerhalb der EU

Kein anderes Land in der EU ist bislang so weit gegangen. In Italien und Griechenland gilt lediglich für ältere Menschen eine Impfpflicht.

Die Corona-Impfpflicht sei ein Akt der Solidarität und des Zusammenhalts, sagte Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in der vorherigen Parlamentsdebatte: " Je mehr Menschen eine Corona-Schutzimpfung haben, desto weniger sterben an den Folgen einer Corona-Pandemie. "

Demo gegen Coronaimpfung in Wien