Klimaanlagen in neuen Bahnen? Bonn überlegt noch

Kunden der Düsseldorfer Rheinbahn müssen sich dagegen noch gedulden. Dort werden erst in diesem Jahr Bahnen mit Klimaanlagen in Betrieb genommen. In den kommenden Jahren will man dabei eine Quote von "30 bis 50 Prozent" erreichen, sagte ein Sprecher. Was die Busse in Düsseldorf angeht, sei derzeit "weit mehr als die Hälfte" mit Klimasystemen ausgestattet. Tendenz: steigend.

In Bonn hingegen ist noch nicht entschieden, ob die neu anzuschaffenden Bahnen Klimaanlagen haben werden. Grund dafür seien wirtschaftliche Überlegungen, sagte eine SWB-Sprecherin dem WDR: "Klimaanlagen verursachen höhere Kosten und sind nur an relativ wenigen Tagen im Jahr im Einsatz."

Stand: 28.06.2019, 12:32