Drohende PKW-Fahrverbote? Zu viel Abgase in den Städten? Engagement gegen den Klimawandel? Als Antwort auf diese Fragen und Probleme wollen immer mehr Kommunen die Nutzung von Bussen und Bahnen deutlich erhöhen. Erreicht werden soll das vor allem über den Preis. Vorreiter in NRW ist Monheim: Dort soll Bus- und Bahnfahren ab April 2020 für alle Einwohner kostenlos werden. Die Ausfallkosten von drei Millionen Euro übernimmt die Kommune. In Essen und Bonn wird Neukunden seit Ende 2018 mit deutlich verbilligten Jahrestickets der Umstieg auf den ÖPNV schmackhaft gemacht.