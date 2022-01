Personalmangel: Bahn- und Busfahrer gesucht

" Es gibt zur Zeit kaum ein kommunales Verkehrsunternehmen, dem nicht Bus- oder Straßenbahnfahrer fehlen, besonders in den Ballungsräumen, wo die Konkurrenz noch größer ist ", sagte Volker Wente, Landesgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) der Deutschen Presseagentur.

25.000 Fachkräfte braucht es für Mobilitätswende

Für den gesamten öffentlichen Nahverkehr im Land braucht es nach Schätzungen des VDV bis 2030 rund 25.000 Fachkräfte, um die Mobilitätswende zu bewältigen, zusätzlich müssten bis zu 20.000 Stellen altersbedingt wiederbesetzt werden. Allein in den Triebfahrzeugen der Bahnen in NRW werden nach Angaben des Zusammenschlusses der Eisenbahnunternehmen "Fokus Bahn NRW" in den kommenden drei Jahren 1.200 Lokführer gesucht - rund 400 gehen jährlich in Ruhestand.