Welche Folgen hätte ein Öl-Embargo für Verbraucher?

Öl für NRW kommt meist über die Nordseehäfen

Steigende Preise also schon, aber ist die Energieversorgung ohne russisches Öl sichergestellt? Laut Südekum ist die Raffinerie in Schwedt vor allem für Ostdeutschland absolut vital: " Wenn die ausfallen würde, hätten wir einen echten Notstand beim Benzin, insbesondere in Ostdeutschland. Auch die Kerosinversorgung des Flughafens Berlin hängt an Schwedt" , so Südekum.

Jörg Marksteiner