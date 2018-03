Mit öffentlichen Fahndungsfotos suchen die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft bestätigte dem WDR am Montagabend (26.03.2018), der Verdächtige sei nach vielen eindeutigen Hinweisen identifiziert, komme aus Viersen am Niederrhein und befinde sich auf der Flucht.

Taten gefilmt und ins Darknet gestellt

Laut Ermittlingsbehörden soll der Mann zwischen Oktober 2014 und Ende 2017 mehrfach zwei Kinder missbraucht haben. Die grausigen Taten an den etwa sieben und zehn Jahre alten Jungen soll er gefilmt und die Aufnahmen ins sogenannte Darknet gestellt haben. Ermittelt wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung kinderpornografischer Schriften.

3.800 Bild- und Videodateien

Den Behörden liegen nach eigenen Angaben mehr als 3.800 Bild- und Videodateien vor, die den Missbrauch in einer Dachgeschosswohnung dokumentieren. Die Generalstaatsanwaltschaft machte zu den persönlichen Verhältnissen des Gesuchten keine Angaben, teilte nur mit, dass er im Tatzeitraum zwischen 40 und 45 Jahren alt gewesen sein soll.

Stand: 26.03.2018, 21:01