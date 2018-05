Eisheilige verschonen Obstbäume in NRW

Doch die Minustemperaturen aus dem letzten Jahr wirken noch nach - in Form einer besonders üppigen Obstblüte in diesem Jahr: "Ein Obstbaum, der keine Früchte trägt, legt alle Kraft in die Anlage von Blütenknospen" , erklärt Peter Muß vom Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer e.V. .

Ausdünnen für kontinuierlichen Ertrag

Doch das heißt nicht, dass nun auch die Obsternte so reichhaltig ausfällt. Die Obstbauern würden sich nun ans Ausdünnen machen, sagt Peter Muß. Ohne diesen Schritt würden nur kleine Früchte heranwachsen. Und da der Baum dann all seine Kraft in die Früchte stecke, würde es im darauffolgenden Jahr wieder entsprechend weniger Blütenknospen geben.



"Das kennt man vom Apfelbaum im heimischen Garten" , erläutert Muß: "Der trägt nur alle zwei Jahre. In einem Jahr gibt es besonders viele Äpfel, im darauffolgenden nur ganz wenige." Die Erwerbs-Obstbauern seien aber auf einen kontinuierlichen Ertrag angewiesen.

"Es kann noch viel passieren."

Auch wenn die Obstbäume die kritische Frühjahrs-Frostperiode gut überstanden haben, so ist es viel zu früh, über eine Ernte zu spekulieren. "Es kann noch viel passieren" , sagt Peter Muß.