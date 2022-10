Drei Verletzte nach Schüssen in Oberhausen

Stand: 30.10.2022, 07:01 Uhr

In Oberhausen sind am Abend vor einem Fast-Food-Restaurant drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Täter auf der Flucht. Eines der Opfer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.