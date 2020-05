Corona-Beschluss: Was sagt die neue Obergrenze aus?

Große regionale Unterschiede

" So ein Vorgehen kann durchaus sinnvoll sein" , sagt Ruth Schulz von der WDR-Wissenschaftsredaktion. Denn ein Blick auf das Infektionsgeschehen in den einzelnen Landkreisen offenbare, dass in manchen Kreisen zuletzt kaum Neuinfektionen vermeldet wurden - andere kratzen dagegen fast schon an der Obergrenze. In Münster gab es beispielsweise zuletzt nur 1,6 neue Fälle pro 100.000 Einwohner, im Kreis Coesfeld dagegen 36,8 Fälle.