Versorgung von Obdachlosen: Was tut NRW gegen Wohnungslosigkeit?

Nach "vorsichtigen Schätzungen" einer vom nordrhein-westfälischen Sozialministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung lebten im Juni/Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen ca. 5.300 Personen auf der Straße. Auch wenn NRW eine "qualitative Wohnungsnotfall-Berichterstattung" von den Kommunen fordert, so werden dabei nur die wohnungslosen Menschen in einer Einrichtung erfasst. Diese jährliche Erhebung über die Obdachlosigkeit hat laut Ministerium das Ziel, einen Überblick über die Zahl der wohnungslosen Personen, ihre soziodemografische Struktur sowie die Art ihrer Unterbringung zu gewinnen.

Aber immerhin hat NRW so schon vor Jahren die Städte und Gemeinden in die Pflicht genommen und war damit Vorreiter in Deutschland. Den Erhebungen müssen jedoch Taten folgen, und so wird vor allem bezahlbarer Wohnraum benötigt. Größtes Problem hierbei: " Es gibt keine Wohnungen, die im Preissegment sind, das eine Kommune für einen wohnungslosen Menschen übernimmt ", klagt Andreas Sellner von der Caritas über den teuren Wohnungsmarkt.

Bezahlbarer Wohnraum fehlt

Auch Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, ist " skeptisch ", dass das Ziel der Bundesregierung in so kurzer Zeit erreicht werden kann. Sie fordert mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen und die Präventionsarbeit stärker zu unterstützen, so dass Menschen erst gar nicht in die Wohnungslosigkeit abrutschten.

"Sie brauchen die Wohnungen dafür, und da siehts mau aus." Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW)

Privatisierungen sollten ihrer Meinung nach zurückgenommen werden und gemeinnützige Wohnungsträger müssten mehr mit einbezogen werden. Rosenke hält das Ziel der Bundesregierung für " sehr ambitioniert ". Noch gebe es keinen Aktionsplan, man arbeite aber eng mit den Bundesministerien zusammen.

Der Kritik am unzureichenden Ausbau bezahlbaren Wohnraums schließt sich Caritas-Experte Andreas Sellner an. Die Kommunen seien gefragt, hier alle Möglichkeiten auszuschöpfen: " Man könnte sicherlich noch etwas mehr in Bezug auf Baulandausweisung tun. Heißt: Grundstücke oder Erbbaupachtgrundstücke zur Verfügung stellen. Und auch was die Objekte im Bestand betrifft. Hier sollten nicht mehr genutzte oder leerstehende Gebäude zur Verfügung gestellt werden, um diese dann für Wohnzwecke zu nutzen bzw. nutzbar zu machen. "

Lob für NRW