Eiseskälte: Genug Hilfen für Obdachlose in NRW?

In den Notunterkünften der Stadt Dortmund herrschten " unhaltbare Zustände ", sagt der junge Pfarrer, der selber eine Probe-Nacht in der Übernachtungsstelle Adlerstraße verbracht hat.

Lebensmittelausgabe für Obdachlose in Köln

Gleichzeitig biete der öffentliche Raum in Dortmund immer weniger Zufluchtsorte für Obdachlose in eisigen Nächten: U-Bahn-Schächte werden nachts geschlossen, öffentliche Toiletten gebe es in der Innenstadt viel zu wenige. Statt dessen verteile die Stadt Dortmund häufig 20-Euro-Knöllchen an herumliegende Obdachlose. Fast 3.000 Euro habe er bereits aus eigener Tasche investiert, um den Betroffenen aus der Patsche zu helfen, sagt Schwarzmann.