Bittere Kälte: Obdachlose in Lebensgefahr

Container als Ausweichquartier

"Fürs Überlebensnotwendige zuständig": Pater Oliver

In Duisburg soll es nicht so weit kommen. Deswegen hat Pater Oliver den Container, der im Schatten von St. Peter steht, heute aufgemacht. Eine Anlaufsstelle für die Menschen, die keinen Dach über den Kopf haben, die Nacht aber nicht in einer offiziellen Unterkunft verbringen können oder wollen. Gründe dafür gibt es viele: Manche ertragen die Nähe anderer Menschen nicht, andere haben Angst vor einer Ansteckung mit Corona. " Man muss auch noch tausend Formulare ausfüllen, das ist schon kompliziert ", sagt Pater Oliver.

U-Bahnstationen als Schlafplatz

Dieser Container, finanziert aus Spenden und städtischen Geldern, ist nur eine Maßnahme von vielen im Kampf gegen den Kältetod. In Duisburg werden U-Bahn-Stationen zu Schlafplätzen erklärt, in Dortmund die Ausgänge des Hauptbahnhofs. In Düsseldorf sollen die Notunterkünfte auch tagsüber geöffnet bleiben, in vielen Städten sind auch Kältebusse unterwegs, in der sich Obdachlose bei Tee und einer Mahlzeit aufwärmen können.

Kölns OB warnt vor lebensgefährlicher Kälte

Vor allem aber sollen die Mitmenschen ihre Augen offenhalten - und notfalls die 112 oder 110 anrufen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker appellierte an Passanten, die Stadt zu informieren, wenn sie Wohnungslose im Freien bemerken.

"Wir lassen niemand auf der Straße"