Trotz eines guten Hilfesystems erfrieren auch in NRW in jedem Winter Menschen auf der Straße. Vor allem die kalten Nächte im Oktober und November seien für Obdachlose ein Problem gewesen. In dieser Zeit seien zwei Männer in Düsseldorf, einer in Köln und einer in Essen gestorben. Das ergaben Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe.

Da von Bund, Ländern und Kommunen keine offiziellen Statistiken zu Kältetoten geführt würden, sei die Definition nicht immer einfach, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke.