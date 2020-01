Mehr Menschen besuchen NS-Gedenkstätten in NRW

Einen starken Besucheranstieg verzeichnen die NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen. Vergangenes Jahr seien rund 410.000 Menschen zu den 29 Einrichtungen und Orten gekommen, die an den Nazi-Terror erinnern, teilte das NRW-Kulturministerium am Freitag (24.01.2020) mit. 2015 seien es noch etwa 278.000 und damit rund zwei Drittel dessen gewesen.

"Orte der Verständigung"