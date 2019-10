In NRW bisher keine Erkrankungen durch Wilke-Wurst

Bisher wohl keine Erkrankungen in NRW

Dem Gesundheitstministerium liegen bisher keine aktuellen Informationen über Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen vor, die auf einen Verzehr mit belasteten Wurstwaren der Firma Wilke zurückzuführen sind. Die wöchentlichen Infektionsberichte zu Listeriose des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) liegen für den Zeitraum vom 23. - 29. Septeber 2019 vor. Das gab das Verbraucherschutzministerium am Dienstag (08.10.2019) bekannt.

Kontrollen in NRW

Derweil überprüfen in ganz NRW Lebensmittelkontrolleure, ob Betriebe und Restaurants die Wurstwaren der Firma Wilke zurückgeschickt oder vernichtet haben. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Wurst des hessischen Betriebes mit Listerienkeimen verseucht sind. Zwei Menschen in Hessen waren gestorben.

Wilke belieferte Großhändler, Supermarktketten, Großküchen, Kantinen und Krankenhäuser nicht nur unter seiner Eigenmarke, sondern unter mindestens zwölf weiteren Marken- und Handelsnamen.

Die nordrhein-westfälische Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser geht davon aus, dass es praktisch keine Region und keine größere Stadt im Land gibt, die nicht betroffen ist. Ziel der kontrollen sei, die belastete Wurst so schnell wie möglich vom Markt zu nehmen.