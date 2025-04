Die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus der Krise. Bundeswirtschaftsminister Habeck erwartet für das laufende Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts. Er stellte am Donnerstagmittag die sogenannte Frühjahrsprognose vor. Demnach wird die Wirtschaft das dritte Jahr in Folge nicht wachsen - das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Comeback hänge nun maßgeblich vom Handelskrieg mit den USA und Reformen der künftigen Bundesregierung ab.

Bessere Lebensbedingungen durch Wachstum?

Immer die neuesten Klamotten als Ausdruck von Wohlstand - Konsum geht einher mit hohem Ressourcenverbrauch

Unser Wirtschaftssystem basiert auf Wachstum. Dieses Wachstum misst sich daran, wie viel der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Land produziert wurden, gestiegen ist. Gemessen wird diese Wertzunahme im Zeitraum von einem Jahr. Historisch gesehen bedeutete Wachstum auch immer Reichtum. Wenn die Wirtschaftsleistung wuchs, verbesserten sich auch die Lebensbedingungen.

Wie zukunftsfähig ist Wirtschaftswachstum?

Andererseits steht die Frage im Raum, ob dieses System überhaupt zukunftsfähig ist. Denn: Wachstum bedeutet auch den weiteren Verbrauch von Ressourcen und die sind endlich. Eine Wirtschaft ohne Wachstum ist für manche Ökonomen der Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz und einem neuen sozialen Miteinander.

Niko Paech lehrt Plurale Ökonomik an der Universität Siegen

Eine ihrer prominentesten Stimmen in Deutschland ist Niko Paech, außerplanmäßiger Professor an der Universität Siegen. Er forscht und lehrt im Bereich der Pluralen Ökonomik mit Schwerpunkten in Umweltökonomie, Ökologischer Ökonomie und Nachhaltigkeitsforschung. Im Interview mit dem WDR erklärt er, dass Regierungen Unmögliches versprechen, auch grünes Wachstum eine Illusion ist und wie wir in die Zukunft gehen könnten.

Grenzen des Wachstums im Mangel sichtbar

" Es wäre früher oder später auf die moderne Gesellschaft zugekommen, sich damit abzufinden, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum nicht fortsetzbar ist, weil die substanzielle Basis dafür fehlt ", so Paech. Begrenzt seien Flächen, Materialien, Energie. Er unterstütze Erneuerbare wie Solar und Wind, doch der konstante Energiebedarf einer modernen Industriegesellschaft sei weder billig noch konstant zu leisten.

Paech: „Wachstum ist doppelte Konkursverschleppung“