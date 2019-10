Wilke-Wurst: Über 4.500 Rückrufkontrollen in NRW

"Alles in allem ein ordnungsgemäßer Rückruf"

Letztlich waren Wilke-Waren - so das Ministerium - in Groß- und Einzelhandelsbetrieben sowie Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung angekommen: " In Großbetrieben (z.B. Großküchen) war der Rückruf bekannt und die betroffenen Produkte waren bereits aus dem Verkehr genommen. Kleinere Betriebe (z.B. Imbisse) waren nicht immer informiert ", heißt es in dem Bericht.