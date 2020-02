Wetter an Karneval: Kein Regenschirm, aber windfestes Kostüm

Die Jecken können dem Straßenkarneval zuversichtlich entgegenfiebern. Das Wetter spielt im Großen und Ganzen mit. Es soll wenig regnen, aber es wird windig. Ein lockeres Hütchen für die tollen Tage ist sicher die falsche Wahl.

Altweiber

Der Donnerstag (20.02.2020) startet noch mit einer Regenfront, die über NRW zieht, aber so gegen 10:00 Uhr ist die durch. Spätestens zur offiziellen Eröffnung des Straßenkarnevals um 11.11 Uhr können die Regenjacken weggepackt werden. Erst bei Sonnenuntergang sollen wieder ein paar Tropfen fallen. Bei 10° C weht allerdings ein Wind in Böen von 50-60 km/h. Da sollte die Kopfbedeckung schon fest sitzen.

Freitag

Der Freitag (21.02.2020) wird der schönste der tollen Tage. Bei 10 C° ist es leicht bewölkt, aber es wird wieder windig. Vor allem in Ostwestfalen und an der Weser. Da können die Böen auch schon mal mit 70 km/h über die Jecken wehen. Aber regnen soll es nicht.

Samstag

Durchwachsen. Am Samstag (22.02.2020) ist der Himmel dicht bewölkt und ab und zu wird es auch mal tröpfeln. Die Temperatur ändert sich nicht, aber es bleibt windig.

Sonntag

Der Sonntag (23.02.20220) ist der Verlierer unter den Karnevalstagen. Beim Kölner Schul- und Veedelszug und anderen Karnevalsumzügen im Land könnte es stürmisch werden. Noch ist die Vorhersage für Sonntag nicht exakt zu treffen, aber WDR - Wetterfrosch Jürgen Vogt geht davon aus, dass ab dem Nachmittag bis in die Nacht Sturmböen über NRW ziehen. Nicht so stark wie bei „Sabine“ und Viktoria“, aber doch stark genug, dass das Kostüm nicht aus losen Einzelteilen bestehen sollte.

Rosenmontag

Ein guter Tag für die Jecken. Zwar lässt sich auch hier die Sonne nicht sehen, aber es wird wärmer. 14 C°, vielleicht sogar 15. Es soll nicht regnen und es wird auch nicht mehr so windig. Die Böen erreichen nur noch eine Geschwindigkeit von 40-50 km/h. Das Wetter für ein Alaaf und Helau auf den Rosenmontagszügen also stabil.

Stand: 19.02.2020, 07:06