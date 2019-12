"Es wird lauter und unverschämter"

Der Aachener Bischof Helmut Dieser hat an Heiligabend (24.12.2019) vor einer Bedrohung der Demokratie gewarnt. "Es wird lauter und unverschämter in den öffentlichen Auseinandersetzungen", sagte Dieser in der Christmette im Aachener Dom.

Aachens Bischof Helmut Dieser

Ebenso wandte er sich gegen radikale Kräfte, die vom politischen Stillstand profitierten. Der Aachener Bischof verwies auf die Menschwerdung Gottes in Jesus, der nie Gewalt angewendet, nie Reichtümer an sich gerissen und nie Menschen ausgenutzt habe.

Keine Endzeitstimmung

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck

Einen umweltverträglichen Lebensstil mahnte der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck an. Friede auf Erden, wie er im Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft stehe, sei nur durch die Achtung der Schöpfung zu erreichen.



"Daraus ergeben sich wichtige spirituelle Aspekte, die uns einladen, einen neuen Lebensstil einzuüben", sagte Overbeck. Zugleich warnte der Ruhrbischof die Gläubigen aber vor einer Endzeitstimmung.

Der Mensch in Bewegung

Rheinischer Präses Manfred Rekowski

Der rheinische Präses Manfred Rekowski betonte, Weihnachten bleibe nicht folgenlos, sondern bringe Menschen in Bewegung.



In einer zerrissenen Welt, in der vieles im Dunkeln liege und nach Veränderung schreie, sei Weihnachten "Gottes Ja zur Menschlichkeit und sein Nein zur Zerstörung des Lebens", sagte der Theologe in der Johanneskirche Düsseldorf.

"Würde so vieler Menschen wird heute mit Füßen getreten"

Der Lippische Landessuperintendent Dietmar Arends rief dazu auf, die Sehnsucht nach einer Welt in Frieden und Gerechtigkeit wachzuhalten. "Denn die Würde so vieler Menschen wird heute mit Füßen getreten - mit Worten und mit Taten", sagte Arends am Dienstagabend in der Erlöserkirche in Detmold.

Als Beispiel nannte er Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, die sich in der Gesellschaft ausbreiteten.

Video starten, abbrechen mit Escape Glanz und Gloria an Heiligabend. Lokalzeit-Geschichten. . 29:26 Min. . UT . Verfügbar bis 24.12.2020. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Stand: 24.12.2019, 18:29