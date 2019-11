Nachbarn tragen den Sarg in Delbrück

In Delbrück helfen Nachbarn als Sargträger

In der Nachbarschaft von Karl-Heinz Rempe ist die Welt noch in Ordnung: in der Siedlung am Rande Delbrücks plant man gemeinsam Straßenfeste, Geburtstage – und Beerdigungen. Mit 17 Jahren hat der heute 62-Jährige seinen ersten Sarg getragen: „Man braucht acht Männer zum Sargtragen. Sechs für den Sarg, zwei für den Kranz, das war so die Richtschnur, wie die Nachbarschaften hier zusammengestellt wurden.“ Und dann gibt es immer noch einen „ersten Nachbarn“, der dann direkt neben dem Todesfall wohnt. Dieser Nachbar hat dann die Aufgabe, das Sargtragen zu organisieren.

Mulmiges Gefühl

Nachbar Michael Blümel kam mit dieser speziellen Nachbarschaftshilfe erst in Berührung, als er aus dem Ruhrgebiet nach Delbrück heiratete. An sein erstes Mal als Sargträger erinnert sich der 56-Jährige noch gut: "Es war ein etwas mulmiges Gefühl. Weil man doch viel mehr mit sich selbst zu tun hatte, ob das alles so richtig ist, was man da alles macht." Für ihn ist das Sargtragen eine Frage der Ehrerbietung gegenüber dem verstorbenen Nachbarn. "Da denkt man nicht groß drüber nach, man macht es einfach."

Mangel vor allem in den großen Städten

Was auf dem Land noch gute Sitte ist, geht in den Städten schon lange nicht mehr. Der Bielefelder Bestatter Andreas Niehaus, der auch stellvertretender Vorsitzender des Bestatterverbandes NRW ist, führt das auf das fehlende nachbarschaftliche Verhältnis zurück: „In einem anonymen Wohnblock will doch keiner den Sarg tragen“. In den meisten Großstädten ist die Organisation der Sargträger Aufgabe der Kommune. So werden gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften erfüllt.

Eigene Sargträger-Firma in Spenge

In Spenge bei Herford hat Bestatter Reimar Küstermann eine eigene Firma für seine Sargträger gegründet. Bei ihm sind die Sargträger so abgesichert, dafür kosten sie aber auch in etwa das Doppelte. Neben den bisher ehrenamtlich Tätigen habe man durch Kleinanzeigen im Gemeinde- und Kirchenblatt Herren gefunden, die gerne Sargträger werden wollten. Übrigens: Auch Frauen können sich gern bewerben. Allerdings - auf die geschlechtsneutrale Ausschreibung in Spenge hatte sich keine einzige beworben.

Stand: 23.11.2019, 11:18