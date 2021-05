Eisiger April, mieser Mai: Wie ungewöhnlich war der Frühling?

Endlich mal wieder mit einem Kaffee in der Sonne sitzen, das ging am Wochenende wieder. Es ist ein sonniger Abschluss eines ziemlich regnerischen und kühlen Frühjahrs. Morgen endet der Frühling, meteorologisch ist am 1. Juni Sommeranfang.

Aber stimmt der Eindruck eines ungewöhnlichen Frühlings mit einem eiskalten April und einem verregneten Mai?

Ein ziemlich normales Frühjahr

" Gemessen an den Wetterdaten war es einfach mal wieder ein normales Frühjahr ." So lautet die Bilanz von Jürgen Vogt, Wetterexperte des WDR. " April und Mai waren klar kälter als im Durchschnitt, was aber durch den wärmeren März statistisch aufgehübscht wird ". Durch die sonnenverwöhnten und warmen Frühjahre der letzten Jahre haben wir einfach vergessen, wie sich die Frühjahre "früher" anfühlten.

Die WDR-Wetterdaten zeigen, dass es in einigen Regionen sogar sonniger war als im langjährigen Durchschnitt (der aus den Jahren 1961-1990 errechnet wird): In Schleiden in der Eifel hat 40 Prozent häufiger die Sonne geschienen als im Schnitt, in Dortmund und Medebach sieht es ähnlich aus.

Die Natur konnte sich etwas erholen

Dass es vor allem im Mai sehr feucht war, freut vor allem die Natur. Der Regen war ein Segen, sagt Roland Funke, der beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz die Auswirkungen des Wetters auf die Natur beobachtet.

" Es spielen dort eigentlich zwei Dinge zusammen: Das ist einmal die relativ hohe Niederschlagsmenge, aber vor allen Dingen auch die niedrigen Temperaturen ." Denn wenn es kalt ist, verdunste nicht so viel Wasser und vom Regen komme mehr im Boden an.

"Annabelle" liebt den Regen

Aufs ganze Frühjahr betrachtet hat es aber gar nicht überall mehr geregnet als im langjährigen Durchschnitt. " Es sind noch trockene Bereiche im Rheinland zu erkennen, dort ist die Niederschlagsmenge gar nicht so groß gewesen ", sagt Funke.