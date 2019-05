Von den rund 900 Schülern der Gesamtschule Nord beteiligen sich etwa 200 am Ramadan-Fasten, schätzt der Schulleiter Wolfgang Erdmann. Er hat einen Elternbrief verteilt, in dem er zu gegenseitigem Respekt auffordert. Denn besonders die jüngeren Schüler fasten demnach oft, weil sie zu den "Großen" dazugehören wollen.

Laut Koran gelten Ausnahmeregeln für Kinder

Häufig kämen geschwächte Schüler zum Sekretariat und klagten über Bauchschmerzen und Übelkeit. Manche Kinder meldeten sich sogar vom Schwimmunterricht ab, weil sie Wasser schlucken könnten und dadurch der Ramadan gefährdet sei, so Erdmann. Das seien aber Einzelfälle.

Für muslimische Kinder gebe es im Koran Ausnahmeregelungen, betont der Verband der islamischen Kulturzentren in Köln ( VIKZ ). Erst ab dem 14. Lebensjahr - in der Pubertät - hätten sie die religiöse Reife erreicht. Trotzdem könnten Eltern ihre Kinder schon früher an den Ramadan heranführen und sie ein paar Stunden am Tag fasten lassen.

Ärzte warnen vor gesundheitlichen Folgen

Der Deutsche Kinderschutzbund und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnen vor gesundheitlichen Folgen. Zu wenig Nahrung und Flüssigkeit könne zu Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafproblemen führen.