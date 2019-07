Hitzewelle lässt Ozonwerte in NRW steigen

Reizungen bei empfindlichen Menschen

Etwa 10 bis 20% der Bevölkerung reagieren besonders empfindlich auf Ozon in der Luft. Vor allem Kinder und Senioren können betroffen sein. Symptome wie Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden sowie Kopfschmerzen sind bei Ozonvergiftungen meistens die Folge.

Eberhard Jacobs vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt empfindlichen Menschen Anstrengungen im Freien zu vermeiden. " Sportliche Ausdauerleistungen sollten auf die frühen Vormittagsstunden oder auf die Abendstunden verlegt werden. Dann sind die Ozonwerte nicht zu hoch ."

Was ist eigentlich Ozon?

Ozon ist ein farbloses, giftiges Gas. In der Stratosphäre schützt uns die Ozonschicht vor der schädlichen UV -Strahlung der Sonne. Das Gas kommt auch in Bodennähe natürlich vor. Hier wird die Konzentration jedoch durch Luftverschmutzung und intensive Sonneneinstrahlung erhöht. " Vor allem in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 17 Uhr sind die Ozonwerte besonders hoch .", so Eberhard Jacobs von das LANUV .

Aktiv Ozonwerte senken

Zu einer besseren Luftqualität kann jeder beitragen, so das LANUV . Wer auf sein Auto verzichtet oder langsamer fährt, hilft die Schadstoffbelastung zu reduzieren. Auch wer lösemittelarme Lacke und Reinigungsmittel verwendet, kann die Ozonkonzentration positiv beeinflussen.

Video starten, abbrechen mit Escape WDR aktuell | 24.7.2019 | 18:00 Uhr. WDR aktuell. . 09:26 Min. . DGS . WDR.

Stand: 24.07.2019, 16:30