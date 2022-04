Vor dem Start in die Osterferien: Der Reiseverkehr nimmt zu

Endlich mal wieder an Ostern halbwegs sorgenfrei wegfahren - so ist die Stimmung offenbar bei vielen Menschen zurzeit. Zum Start der Osterferien am Freitag müssen sich die Autofahrer in NRW jedenfalls auf volle Straßen einstellen. Da zeitgleich auch Hessen in die Ferien starten, rechnet die Autobahn GmbH des Bundes mit deutlich mehr Verkehr als in den beiden Corona-Jahren zuvor.

Das WDR -Verkehrsstudio erwartet aber kein Verkehrschaos: "Die Osterferien sind nicht berüchtigt für Rekordstaus." Zudem sei in diesem Jahr gar nicht so leicht, den Reiseverkehr einzuschätzen. "Zwar sind viele Corona-Maßnahmen gelockert, doch Sprit- und Gaspreise befinden sich auf einem Rekordniveau und der Krieg in der Ukraine drückt auf die Urlaubslaune."