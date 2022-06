So hoch sind die Gebühren für Müll in NRW

Etwa 630 Euro werden für eine Durchschnittsfamilie - also zwei Erwachsene, zwei Kinder - in Leverkusen jährlich fällig, wenn sie den Müll jede Woche abholen lässt und die Tonnen selbst herausstellt. Der Eigentümerverband Haus und Grund nimmt die realen Gebühren und setzt sie ins Verhältnis zur Leistung, etwa wie oft der Müll abgeholt wird. Heraus kommt ein Index und der sieht Leverkusen als Schlusslicht im bundesweiten Ranking der Müllgebühren.

Da lag die Stadt auch schon beim letzten Mal. Alle drei Jahre veröffentlicht Haus und Grund so eine Rangliste. Und die zeigt: Auch in Bergisch Gladbach oder Lünen müssen die Menschen tiefer in die Tasche greifen als in anderen Städten, um ihren Müll entsorgen zu lassen. Vergleichsweise günstig sind die Gebühren in Essen, Bonn und Bottrop.