Kein Dauerlüften mehr: Schule baut Abluftanlage selbst

Etwa 90 Prozent der Aerosolpartikel in der Atemluft können mit einer Abluftanlage aus dem Klassenzimmer entfernt werden. Die Geräte sind aber teuer, und deshalb haben Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums in Overath die Sache selbst in die Hand genommen. Nach einer Bauanleitung des Max-Planck-Instituts basteln sie ihre eigene Anlage.

Johannes markiert ein Kunstoffrohr für die Abzugshauben

Für den Prototyp suchen die Schülerinnen und Schüler alles an Material zusammen, was sie in ihrer Schulwerkstatt finden. 24 Abzugshauben wollen sie basteln. Diese werden in zwei Metern Höhe jeweils über Zweier-Tischen aufgehängt.

Prinzip Dunstabzugshaube

Das Prinzip erinnert an eine Dunstabzugshaube in der Küche: Die warme Luft, die nach oben steigt, wird über einfache Kunstoffrohre und mithilfe eines Ventilators durchs Fenster aktiv nach draußen transportiert.

Angeleitet werden die Schülerinnen und Schüler von Physiklehrer Daniel Schiffbauer: "Ich find das toll, dass sie sich engagieren wollen. Selber mal tätig werden, und nicht immer nur aus den Nachrichten hören, was es für Zahlen gibt, sondern selber etwas verbessern."

Konstanter Luftwechsel wichtig

Johanna schneidet Draht zurecht für die Befestigung der Abzugshaube

Aber hilft eine solche Anlage Marke Eigenbau wirklich? Da es sich um eine reine Abluftanlage handelt, muss kontinuierlich frische Luft nachströmen. Darin sieht Christoph Kaup, Professor für Raumlufttechnik an der Hochschule Trier, das Kernproblem: "Bei den Abzugshauben wird vorgeschlagen, dauerhaft ein Fenster zu öffnen, oder noch schlimmer, die Tür zum Flur aufzumachen. So verbindet sich die Luft der Räume und außerdem muss ja auch die Luft zum Flur nachströmen."

Landesregierung setzt auf HEPA-Filter