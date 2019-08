Offiziell: Kutschaty kandidiert nicht für SPD-Bundesvorsitz

Fokus auf Landespolitik

Er wolle weiter mit seinen Parteifreunden Opposition zur schwarz-gelben Landesregierung sein, heißt es in Kutschatys Brief. So wolle er Politik machen, die dazu beiträgt, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich wieder schließt. Kutschaty sagt auch: Er sei intensiv gebeten worden, in NRW zu bleiben - und diese Aufgabe nehme er gerne an.