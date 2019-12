"Windelweicher" Abschluss der Klimakonferenz

Die Weltklimakonferenz in Madrid hat am Sonntag (15.12.2019) eine Abschlusserklärung vorgelegt, in der alle rund 200 Staaten an ihre Zusage erinnert werden, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Detlef Reepen aus der WDR-Wissenschaftsredaktion ist von diesem " windelweichen Appell " enttäuscht.