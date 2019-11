"Malle" seit 2004 eine eingetragene Marke



Ist das Wort „Malle“ eine Marke? Und darf der Eigentümer dieser Marke Geld von jedem einfordern, der den Begriff „Malle“ kommerziell nutzt? Genau das hat ein Unternehmer aus Hilden bei Düsseldorf getan. Er hatte sich „Malle“, die bekannte Abkürzung für die spanische Ferieninsel Mallorca, 2002 beim Europäischen Markenamt als Marke eintragen lassen. Seit Ende März 2004 gilt dieser Markenschutz. Und er gilt laut seiner Rechtsanwälte für Tonträger, Werbung, die Ausstrahlung von TV- und Rundfunksendungen und Werbung, aber auch für Dienstleistungen im Unterhaltungsbereich, wie zum Beispiel die Organisation von Partys und für den Betrieb von Diskotheken.

Hildener Unternehmer zieht vor Gericht

Anschließend ging der Hildener Unternehmer mit Abmahnungen gegen Leute vor, die den Begriff „Malle“ kommerziell nutzten. Er verlangte zum Beispiel von einem Gastronomen aus Aschaffenburg Lizenzgebühren in Höhe von 600 bis 900 Euro, weil dieser eine Party unter dem Motto „Malle für alle“ veranstaltete. Der Gastronom weigerte sich. Seiner Ansicht nach sei „Malle“ die gängige Abkürzung für die Ferieninsel Mallorca. Geographische Begriffe könnten nicht als Marke geschützt werden. Auch eine Wirtin in Essen bekam Partys wie „Malle total“ nachträglich in Rechnung gestellt. Auch hier wurden mehrere hundert Euro gefordert.



Der skurrile Streit um das kleine Wort „Malle“ landete vor Gericht. Am Freitag (15.11.2019) befassen sich die Richter des Landgerichts Düsseldorf damit. Sie müssen klären, wer im Recht ist. Eine Entscheidung könnte bis Jahresende fallen, sagt die Vorsitzende Richterin Elisabeth Stöve.

Was kann man sich markenrechtlich schützen lassen?

Marken sind Zeichen, die im Handelsverkehr verwendet werden, um Produkte zu kennzeichnen, heißt es beim Europäischen Markenamt in Alicante. Die Kunden würden eine Marke erkennen und sich aufgrund dessen dafür entscheiden. Damit hebe man sich von anderen Wettbewerbern ab.



Beim Europäischen Markenamt in Spanien kann man sich unterschiedliche Marken eintragen lassen – neben Worten, auch Formen und Bilder. Eine Bildmarke ist zum Beispiel das Adidas-Logo mit den drei Streifen, eine Formmarke die typische Coca-Cola-Flasche und eine Wortmarke ist „Volvo“, der Name des schwedischen Autoherstellers.



Bei der Marke „Malle“ geht es um die Frage, ob der Begriff beschreibend ist oder nicht, sagt die Vorsitzende Richterin Elisabeth Stöve am Düsseldorfer Landgericht. Also, ob man mit „Malle“ in erster Linie die spanische Insel Mallorca assoziiere, oder ob „Malle“ als Synonym für eine bestimmte Art stehe, Partys zu feiern.

Stand: 15.11.2019, 14:07