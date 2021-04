Corona-Impfung beim Hausarzt: Kritik an Impfstoffknappheit

Dass die Hausärzte auch Astrazeneca verimpfen werden, sei von vorneherein klar gewesen, sagt Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Allerdings zusätzlich zu Biontech und nicht stattdessen. Eine Million Dosen Biontech pro Woche seien zunächst in Aussicht gestellt worden. Tendenz steigend, so Gassen. In der letzten Aprilwoche hätten es sogar drei Millionen sein sollen.

Nun würden es wohl nur 1,7 Millionen, so Gassen. So drohe die gesamte Impfkampagne ins Stocken zu geraten, zumal durch den vorläufigen Stopp des Vakzins von Johnson & Johnson im zweiten Quartal schon rund 10 Millionen Dosen wegbrächen.

"Jede Impfung zählt!"

Patienten und Ärzte müssen es derweil pragmatisch sehen: " Jede Impfung zählt! ", bekräftigt Hausärztin Isabell Fuchs aus Münster-Nienberge. Unabhängig vom Impfstoff wäre es nur schön, schränkt sie ein, insgesamt mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit in die Impfkampagne zu bekommen. Ob die angekündigten Liefermengen nämlich tatsächlich in die Praxen kämen, bekäme man häufig erst sehr kurzfristig mitgeteilt.

So verzichteten sie und ihr Team häufig auf Mittagspausen oder arbeiteten bis in den Abend hinein, kurzfristig die passenden Impflinge in die Praxis einzubestellen, sagt Fuchs. Und das ist es auch wohl, was Gerhard Steiner in Neuss am meisten ärgert. Seine Mitarbeiter seien an der Belastungsgrenze, sagt er. Er will in Kürze seine Praxis für zwei Urlaubswochen schließen und das Impfen erst dann wieder hochfahren, wenn zuverlässige Lieferungen gewährleistet seien.