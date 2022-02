Beim Wechsel von G8 auf G9 droht "Sitzenbleibern" der Schulwechsel

Gesamtschule und Berufskolleg als Alternativen

Je nachdem, wie weit das nächste G8-Angebot entfernt ist, kann der Wechsel neben einem kompletten Austausch des sozialen Schulumfelds auch deutlich längere Fahrtzeiten bedeuten. Das Schulministerium wies am Freitag auf Rückfrage darauf hin, dass kein Schüler an seinen Kreis gebunden sei. Wenn ein Bündelungsgymnasium in der nächstgelegenen Stadt oder dem Nachbarkreis besser zu erreichen sei, könne er auch dorthin wechseln.

Wer bereits an einem Bündelungsgymnasium ist, dem bliebe der Schulwechsel im Falle des Wiederholens erspart. An allen anderen Gymnasien wird die Sache etwas komplizierter. Entweder müssen Schüler, die sich ihr Abitur mit einem unplanmäßigen Extra-Jahr holen wollen, auf das Bündelungsangebot zurückgreifen oder beispielsweise an einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg ihr Abitur machen.

In Bielefeld gibt es auch künftig das "Turbo-Abitur"

Zudem hat das Schulministerium in dieser Woche mitgeteilt, dass " private Ersatzschulträger das Angebot des öffentlichen Bereichs durch zusätzliche Jahrgangsstufen in deren Gymnasien ergänzen können ". Die Träger kirchlicher Gymnasien und der Privatschulverband haben angekündigt, " diese zeitlich begrenzte Aufgabe " zu übernehmen.

Es wollen übrigens nicht alle Schulen in NRW den längeren Weg zum Abitur gehen. So wird etwa das Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld weiterhin als reguläres G8-Gymnasium geführt. Landesweit seien es aber nicht mal eine Handvoll, die sich auf eigenen Wunsch und mit der Zustimmung des Schulträgers für das schnellere Abitur entschieden hätten, so ein Ministeriumssprecher.