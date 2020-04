Haare zu lang? Friseure werden beschimpft

Die Haare wachsen ins Gesicht, der graue Haaransatz kommt zum Vorschein. Seit dem 21. März dürfen Friseure wegen der Corona-Krise nicht mehr zur Schere greifen oder Haare färben. Die Kunden werden immer ungeduldiger, wollen gerade zu Ostern gut aussehen. Einige beschimpfen oder bedrohen ihr Friseure inzwischen.

"Wenn du mir die Haare nicht schneidest, komme ich nicht mehr"

Die meisten Kunden reagieren mit Verständnis, erzählt Friseur Thomas Stangier aus Morsbach, aber manche setzen ihn und seine Kollegen auch unter Druck: "Wenn du mir die Haare nicht schneidest, bei dir im Geschäft oder zu Hause, dann komme ich nicht mehr, ich finde schon irgendjemanden, der mir die Haare macht" .

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sie erpressen, drohen mit Rufschädigung. Nicht nur im Oberbergischen, nicht nur am Telefon, auch über Facebook und auf der Straße. "Ich finde das in letzter Konsequenz sehr egoistisch...Ich weiß eh nicht, warum man bei einer Kontaktsperre auch noch toll aussehen muss," meint Stangier.

Friseure machen sich strafbar

"Was sollen sie denn machen", fragt Elke Siewert, Geschäftsführerin der Friseur-Innung Bonn/Rhein-Sieg. Die Friseure dürfen im Moment nicht tätig werden. Weder in ihrem Salon, noch dürfen sie Kunden zu Hause besuchen. " Sie machen sich damit strafbar ", so Siewert.

Beratung und Produkte zusammenmischen

"Friseure können telefonisch beraten, Produkte zusammenstellen und den Kunden nach Hause liefern" , erklärt Siewert. Es gibt keine andere Lösung.

Kunden müssen Geduld haben

Auch Thomas Stangier hilft, wo er kann. Er mischt Farbe und bringt sie seinen Kundinnen vorbei. Ansonsten bittet er um Geduld. Ebenso wie andere Friseure deutschlandweit. Unter dem Hashtag #zeigdeinenAnsatz appellieren sie an alle, durchzuhalten.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona-Krise: Friseure berichten von Beschimpfungen und Bedrohungen. WDR aktuell. . Verfügbar bis 13.04.2020. WDR. Von Mathea Schülke.

Bis zum 19. April bleiben die Friseursalons auf jeden Fall geschlossen. Friseur Thomas Stangier will sich aus Solidarität mit seinen Kunden jetzt auch erst mal die Haare wachsen lassen.

Stand: 07.04.2020, 15:38