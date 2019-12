Stadtkinder in NRW öfter depressiv als Landkinder

Viele Schulkinder in Nordrhein-Westfalen haben psychische Probleme. Die Krankenkasse DAK -Gesundheit hat am Dienstag (03.12.2019) eine neue Studie vorgestellt, die gemeinsam mit der Universität Bielefeld entstanden ist. Das Ergebnis: Stadtkinder sind deutlich häufiger betroffen als Landkinder.

Fast ein Viertel der Kinder in NRW psychisch auffällig

Fast ein Viertel der Schulkinder in NRW ist laut der DAK -Studie psychisch auffällig. Bei Stadtkindern werden Depressionen 25 Prozent öfter festgestellt als bei Landkindern.

Allerdings gibt es für Stadtkinder auch mehr niedergelassene Fachärzte als für Gleichaltrige auf dem Land. Dadurch bekommen die Stadtkinder leichter Hilfe und auch eine Diagnose.

Psychische Erkrankungen immer noch Tabu

"Psychische Erkrankungen werden immer noch wie ein Tabu gesehen. Dagegen wollen wir angehen", sagt Klaus Overdiek von der DAK in NRW. Wenn Kinder seelisch leiden, bleibe das oft unbemerkt und es dauere zu lange, bis sie eine Diagnose bekommen.

Für die Studie hat die DAK die Daten von mehr als 140.000 Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Insgesamt leiden demnach 2,1 Prozent der Schulkinder in NRW an einer Depression, weitere zwei Prozent unter einer Angststörung. Mädchen sind fast doppelt so häufig betroffen wie Jungen.

Viele Kinder bekommen keine Nachsorge

Depressive Kinder werden in Nordrhein-Westfalen oft in einer Klinik therapiert. Laut DAK bekommen viele von ihnen anschließend keine Nachsorge. Deshalb werden depressive Schulkinder oft mehrfach stationär behandelt.

Die DAK will psychisch kranken Kinder besser helfen. Sie bietet jetzt unter anderem ein neues Programm an, um junge Patienten nach der Klinik schneller in eine ambulante Nachsorge vermitteln zu können.

Kinder von kranken Eltern häufiger depressiv

Die Studie hat auch analysiert, welche Faktoren die Psyche der Kinder stark beeinflussen. Kinder, die chronisch krank sind, haben etwa ein stark erhöhtes Risiko eine Depression oder Angststörung zu bekommen. Und auch Kinder, deren Eltern suchtkrank oder depressiv sind, sind deutlich gefährdeter selbst psychisch krank zu werden.