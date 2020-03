In vielen Zoos in NRW gelten ab sofort Einschränkungen für die Besucher. Teilweise schließen die Zoos ganz, einige bleiben offen, schließen aber Teilbereiche wie Tierhäuser für Besucher.

Wer gehofft hatte, wegen der geschlossenen Kitas und Schulen mit seinen Kindern in den Zoo zu gehen, muss sich auf Einschränkungen gefasst machen. Die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen und der Grüne Zoo Wuppertal haben schon seit Samstag (14.03.2020) zu. Am Sonntagmittag (15.03.2020) hat auch der Zoo in Duisburg seine Pforten geschlossen.

Tierhäuser zu aber Außengehege noch offen

Der Allwetterzoo in Münster hat am Sonntag vorerst alle Tierhäuser geschlossen. Ab Montag (16.03.20220) werde der Zoo auf unbestimmte Zeit für den Publikumsverkehr komplett geschlossen bleiben, teilte er am Sonntagabend mit.

Dortmund und Köln mit Einschränkungen offen