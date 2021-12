Keine Daten: Wie viel Omikron ist in NRW?

Zahlreiche Infektionsfälle fehlen in der Statistik

Auch in den kommenden Tagen "zwischen den Jahren" und in der ersten Januarwoche werden die Zahlen nicht aussagekräftig sein, obwohl in den meisten Gesundheitsämtern wieder gearbeitet wird. Das liegt unter anderem daran, dass Schulen und Kitas geschlossen sind, damit werden zehntausende Kinder nicht getestet, dementsprechend fehlen auch zahlreiche Infektionsfälle in den Statistiken. Auch viele positive Tests von Ungeimpften, die sich für ihre Arbeit täglich testen lassen müssen, fehlen, weil zwischen Weihnachten und Neujahr die Arbeit vielerorts ruht.

Entwicklung in NRW lässt sich kaum nachvollziehen

So lässt sich anhand der vorhandenen Infektionszahlen nur schwer nachvollziehen, wie schnell sich die Omikron-Variante des Coronavirus ausbreitet. In Spanien beispielsweise sind die Inzidenzwerte in der Woche vor Weihnachten in die Höhe geschnellt und liegen aktuell bei weit über 500. Ob es eine ähnliche Entwicklung auch in NRW gibt, läßt sich in den kommenden zwei Wochen kaum sagen.

Zuverlässige Zahlen erst, wenn die Schulen wieder öffnen

Das muss aber nicht unbedingt ein Problem sein, findet der Immunologe Reinhold Förster. “ Der Unterschied zur letzten Weihnacht ist ja der, dass die Politiker Bescheid wissen, was kommen wird, die Richtung ist klar vorgegeben ”, sagt Förster. Mit anderen Worten: Die Omikron-Welle wird kommen, so oder so.

Mit zuverlässigen Infektionszahlen können die Behörden erst rechnen, wenn die Schulen wieder geöffnet sind und regelmäßig getestet wird. Das wäre in der Woche ab dem zehnten Januar wieder der Fall. Für den Bund-Länder-Gipfel am Freitag, dem 7. Januar, sind das schwierige Voraussetzungen. Denn die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten und -innen müssen Entscheidungen auf Grundlage von Infektionszahlen treffen, die die tatsächliche Entwicklung nur bedingt wiedergeben.