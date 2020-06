Genug Abstand auf der Demo gegen Rassismus?

Zehntausende Menschen haben am Wochenende bundesweit gegen Rassismus und Polizeiwillkür demonstriert. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich rund 40.000 Menschen an den Protesten.

Allein 20.000 nahmen nach Polizeiangaben an einem friedlichen Schweigemarsch in Düsseldorf teil, in Köln kamen bei zwei Demonstrationen gut 10.000 Menschen, in Münster 5.000 zusammen. " Silent Protest " war das Motto der Aktionen in NRW, die auch in Dortmund, Bonn und weiteren Städten stattfanden. Alle Kundgebungen seien friedlich verlaufen, so die Polizei.