Achtung: Tauwetter bringt Dachlawinen

Straßen und Bürgersteige müssen gesperrt werden

Eine Dachlawine hat dieses parkende Auto demoliert.

Wo Dachlawinengefahr droht, müssen immer wieder Straßen oder Bürgersteige abgesperrt werden. So zum Beispiel in Münster rund um das Kaufhaus Karstadt. Auch einige Eingänge der benachbarten Stadtverwaltung blieben deshalb geschlossen. Inzwischen haben Dachdecker die Schneebretter beseitigt. Die Gefahr sei gebannt, sagt Norbert Vechtel vom Ordnungsamt Münster. Besonders groß sei die Dachlawinengefahr übrigens an Häusern mit Kupferdächern, weil die besonders glatt sind.

Gefahr auch durch Eiszapfen

Schön, aber gefährlich für Passanten: Eiszapfen

Aber auch Eiszapfen etwa an Dachrinnen oder Fensterbänken können gefährlich werden. Sie sollten am besten abgeschlagen werden, solange sie noch klein sind, mahnt die Stadt Münster. In Düsseldorf war die Feuerwehr bereits am Montag mit Drehleitern im Einsatz, um bis zu 50 Zentimeter lange Zapfen zu beseitigen.

Hauseigentümer sind verantwortlich für Sicherheit

Dafür verantwortlich, dass niemandem etwas passiert, sind aber die Hauseigentümer. Wenn den Streifen von Ordnungsamt und Polizei eine Gefahrenstelle auffällt oder auch Passanten mögliche Dachlawinen melden, dann sperren die Behörden diese Bereiche allenfalls provisorisch ab. Weitere Schritte muss der Hauseigentümer veranlassen.

Gefahr durch schweren nassen Schnee

Dachdecker werden aber zumindest in Münster trotzdem nicht sehr häufig, sagt Innungs-Obermeister Uwe Scheunemann. Auf vielen Dächern seien Schneefanggitter angebracht. Auf flacheren Dächern droht aber noch eine andere Gefahr. Der tauende Schnee wird nicht nur feuchter, sondern auch schwerer und kann ganze Dachteile zum Einsturz bringen. So wie möglicherweise auch heute früh in einer Lagerhalle in Lichtenau im Kreis Paderborn. Die genaue Unglücksursache wird allerdings noch untersucht.