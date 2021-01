Sturm "Goran" entwurzelt Bäume in NRW

Es ist stürmisch in NRW . Seit heute Nacht zieht Sturmtief "Goran" über das Land und bläst mit teilweise schweren Sturmböen den Westen durcheinander. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch für Donnerstagvormittag vor Windböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h erreichen können.

Bereits in der Nacht hatten die Sturmböen Spitzengeschwindigkeiten erreicht. Nach Informationen der WDR -Wetterredaktion wurden in Geilenkirchen 100 km/h gemessen, in Mettingen-Ventus 98 km/h und in Ahaus 96 km/h.

Erste Bäume von Sturm umgerissen

Vor allem im Süden des Landes hat Sturmtief "Goran" bereits für Probleme gesorgt. In der Eifel und im Rhein-Sieg-Kreis mussten Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Bad Münstereifel fiel ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer konnte sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch in Krefeld stürzte ein Baum auf einen geparkten Transporter.