Wetter in NRW: Hohe Temperaturen, wenig Regen

Für Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wärmeres Wetter erwartet. Vor allem am Mittwoch und am Donnerstag wird es laut dem WDR-Wetterstudio sonnig und warm, Temperaturen bis zu 30 Grad sind möglich. Was die einen freut, erhöht gleichzeitig das Risiko für Grasland- oder Waldbrände, es bleibt nämlich meist trocken.

Noch zeigt der so genannte "Waldbrandgefahrenindex" vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für NRW keine akut gefährdeten Gebiete an. Aber das könnte sich mit Blick auf die hohen Temperaturen und die Trockenheit in den nächsten Tagen noch ändern. Der "Graslandfeuerindex" stuft weite Teile des Landes für Mittwoch und Donnerstag bereits in Kategorie 5 ("sehr hohe Gefahr") ein.