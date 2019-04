Frost am ersten Fereienwochenende

Am Samstag hängen tiefe Wolken über NRW, in höheren Lagen sind sogar Schneeschauer möglich. Der DWD rechnet damit, dass der Tag den " Tiefpunkt des Wetters in der nächsten Zeit " markiert.

In der Nacht zu Sonntag wird es ebenfalls kalt. Tagsüber zeigt sich der Sonntag aber von seiner besseren Seite: Es bleibt trocken, auch die Sonne kommt raus. Milder soll es laut DWD ebenfalls werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Obstbauern haben Angst vor Nachtfrost. Lokalzeit aus Bonn. . WDR. Von Angela Sinne.

