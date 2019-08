Der in Hamm geborene Hrubesch hatte in der Fußball-Bundesliga bei Rot-Weiss Essen begonnen, ehe der Angreifer mit dem Hamburger SV mehrfach deutscher Meister sowie Europapokalsieger wurde. Geehrt wird er, weil er "mit gespendeten Trikots für Versteigerungen Kindern und Jugendlichen zu besseren Startchancen ins Leben" verhilft, so die Staatskanzlei.

Gunter Demnigs Stolpersteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus. Inzwischen sind über 70.000 in ganz Europa zu finden.