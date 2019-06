In NRW sind am Mittwoch (19.06.2019) Unwetter über das Land gezogen. Am Mittag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) wegen schwerer Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel amtliche Unwetterwarnungen für Teile Westfalens, des östlichen Ruhrbegiets und des Rheinlands ausgegeben - mit Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Die Unwetterwarnung wurde am späten Nachmittag aufgehoben.