NRW-Umweltministerin Heinen-Esser tritt zurück

NRW -Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) hat am frühen Donnerstagabend ihren Rücktritt erklärt. Am Vormittag noch hatte sie einen Rückzug abgelehnt. Sie habe am Nachmittag mit Ministerpräsident Hendrik Wüst telefoniert und ihm ihren Rücktritt angeboten.

Als Grund für den Umschwung gab sie an, dass sie sich nach ihrer Erklärung am Vormittag "sehr genau die Reaktionen angesehen" und gemerkt habe, dass sie ihr Handeln nicht der Öffentlichkeit vermitteln konnte.

Heinen-Esser beklagt falsches Bild von sich

Die CDU-Politikerin bedauerte nicht ihr Handeln, sondern das Bild, das dadurch entstanden sei. " Dieses Bild entspricht nicht dem, wie ich wirklich bin. " Das notwendige Vertrauen in sie sei nachhaltig in Frage gestellt. Sie wolle ihre Familie schützen und das Amt, sagte sie. Sie dankte dem Ministerpräsidenten und dem Kabinett für den Rückhalt und beendete das Statement ohne Nachfragen zuzulassen.

Berichterstattung über Ausweitung der Mallorca-Affäre