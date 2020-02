Trotz Sturmtief "Sabine" zur Arbeit oder in die Schule?

Schulkinder können in jedem Fall zu Hause bleiben

Bei Schulkindern entscheiden Eltern selbst, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder nicht - so das zuständige Schulministerium. Am Samstag (08.02.2020) haben die Behörden in Köln, Düsseldorf, im Kreis Paderborn und in Schwelm in Westfalen entschieden die Schulen am Montag (10.02.2020) nicht zu öffnen. Damit schließen sie sich Essen, Neuss und Gelsenkirchen an, die sich dafür bereits am Freitag entschieden hatten. An manchen Orten gibt es eine Notbetreuung in der Schule.

Eltern von kleinen Kindern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, sollten mit ihrem Arbeitgeber sprechen. Grundsätzlich gilt, dass man zu Hause bleiben kann. Der ausgefallene Tag kann vom Gehalt abgezogen werden.