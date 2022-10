NRW stoppt Abschiebungen in den Iran

Stand: 08.10.2022, 19:48 Uhr

Abschiebungen in den Iran nimmt NRW vorläufig nicht vor. Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) begründete dies am Samstag mit der unzureichenden Menschenrechtslage in dem Land.